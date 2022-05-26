Санвузли, душові, приміщення для приготування їжі будуть всередині будівлі, де розташовані спальні кімнати

У Яворівському районі будують модульне містечко для переселенців, де поселять 50 жінок із дітьми. Будівництво модульного містечка профінансували різні міжнародні організації.

Як повідомив у четвер, 26 травня, голова Львівської ОВА Максим Козицький, формат житла відрізняється від тих модульних містечок, які вже побудували у Львові та області. Зокрема, санвузли, душові, приміщення для приготування їжі будуть всередині будівлі, де розташовані спальні кімнати. Загалом у містечку проживатимуть близько 50 жінок із дітьми.

«Монтажні роботи уже завершили, підвели необхідні комунікації, тривають сантехнічні роботи та благоустрій території. Замовником будівництва виступає одна з громад Яворівського району, роботи здійснює підрядна організація LB Group за кошти міжнародних організацій та компаній США і Нової Зеландії», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що Львівська ОВА домовляється з міжнародними партнерами щодо можливості будівництва модульних містечок ще у трьох громадах області.

Нагадаємо, що біля Стрия збудують 60 житлових будинків для переселенців. Крім цього, ЛОВА разом з територіальними громадами почала формувати базу житлового фонду, який викуповуватимуть коштом уряду та міжнародних фондів для потреб внутрішньо переміщених осіб.