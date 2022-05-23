Проект ДПТ передбачає будівництво 60 блокованих житлових будинків

Виконавчий комітет Стрийської міської ради виставив на громадське обговорення проект розроблення детального плану території, який передбачає будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Планується збудувати для переселенців 60 житлових будинків разом зі спортивною та відпочинковою інфраструктурою у селі Нежухів.

Проект, який оприлюднила Стрийська міська рада, передбачає будівництво у селі Нежухів, що за 5 км від Стрия, 60 блокованих житлових будинків, трьох адміністративно-комерційних приміщень, облаштування скверу з дитячими майданчиками, двох міні-футбольних полів, двох тенісних кортів та чотирьох стоянок для автомобілів.

Проект детального плану території щодо будівництва житла для переселенців у Нежухові (фото Стрийської міськради)

Замовником детального плану території є виконком Стрийської міськради, а розробником проекту ТОВ «Простір Інжиніринг». Упродовж місяця мешканці можуть подати свої зауваження та пропозиції до детального плану.

«Громадські слухання проекту розроблення детального плану території з метою будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб в с. Нежухів Стрийського району Львівської області відбудуться 23 червня 2022 року за адресою м. Стрий, вул. Шевченка, 71 о 11.00», – йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, у квітні Львівська обласна військова адміністрація разом з територіальними громадами почала формувати базу житлового фонду, який викуповуватимуть коштом уряду та міжнарожних фондів для потреб внутрішньо переміщених осіб.