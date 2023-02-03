Львів перетворюється на новий Київ

Станом на 31 січня оренда 1-кімнатної квартири у Львові обходилась в середньому на половину дорожче, аніж у Києві. Також суттєва різниця в ціні була на 2-кімнатні помешкання. Про це свідчить порівняння даних про ціни на оренду житла у Львові та Києві в додатку bird, повідомляє ЛУН.

У січні 2023 року Київ і Львів були найпопулярнішими містами за кількістю запитів на оренду житла. Водночас середня ціна оренди 1-кімнатної квартири у Львові в січні становила 13,5 тис. грн, а в Києві – 9 тис.

Великий розрив і у ціні на 2-кімнатні квартири. У Києві таке житло можна орендувати за 12 тис. грн на місяць, у Львові – за 16 тис. Майже однакові ціни на оренду 3-кімнатних квартир: 18 тис. грн у Києві і 19 тис. грн – у Львові.

Як інформував ZAXID.NET, за час від початку повномасштабного вторгнення ціна купівлі квадратного метра житла у Львові зросла на 80% і майже догнала київські ціни на нерухомість.