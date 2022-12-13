Попит на оренду квартир у Львові зріс на 20%

У Львові запрацював додаток для пошуку квартир в оренду Bird, розроблений сервісом ЛУН. Львів – третє місто, де запустили сервіс, після Києва і Лондона.

Як розповіли ZAXID.NET у ЛУН, розробники отримали грант на підтримку українських стартапів від Google, що дозволило профінансувати запуск додатку для iOS.

«Bird – це агрегатор 24 тис. оголошень з напопулярніших сайтів нерухомості Києва і Львова (olx, rieltor, dom.ria, country тощо) зі штучним інтелектом bird Al, що розпізнає адреси, дублікати оголошень і наносить їх на мапу», – кажуть розробники.

Пошук квартир у Bird відбувається за допомогою карти, що дозволяє навіть користувачам, які жодного разу не були в місті, зрозуміти, де розташовані центральні чи спальні райони, а фільтри допомагають відсортувати квартири за квадратурою, вибрати новобудови або будинки старого житлового фонду.

«Ми порахували, що в цьому році попит на оренду квартир у Львові збільшився на 20% в порівнянні з попереднім роком. А це дуже багато, враховуючи війну та кількість людей, що виїхали за кордон. У Києві, наприклад, попит впав на 20%», – пояснюють в ЛУН розробку для Львова.

Додаток містить штучний інтелект, який видаляє з сервісу дублікати. Таким чином користувачі витрачають менше часу на здогадки, переглядають вони реальну квартиру, чи вже тричі продубльований і не актуальний варіант.

Також доступна функція «бабцін ремонт», що відфільтрує житло за інтерʼєром та меблями.

Для зручності в додатку доступна можливість власноруч обвести район, де в першу чергу цікавить оренда житла, переглянути наявні варіанти та підписатись на оновлення. Таким чином користувач отримуватиме сповіщення про нові квартири, що будуть зʼявлятись саме у цьому районі.

До 2022 року додаток Bird працював лише в Києві. Наразі він має 230 000 користувачів. Цього року сервіс запустив і додаток birb у Лондоні.

У найближчій перспективі вихід додатку на android не планується – цим планам завадила війна. Але в майбутньому з’явиться і така версія, кажуть в ЛУН.

Наразі завантажити Bird Львів в App Store можна тут.