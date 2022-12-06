Кількість зданого в експлуатацію житла у Львові скоротилась на 55%

У січні-вересні 2022 року у Львівській області прийнято в експлуатацію 482 тис.м2 нового житла (5900 квартир), що на 51,2% менше, ніж за відповідний період попереднього року. Про це повідомляє управління статистики у Львівській області.

Найбільше обсяги прийнятого в експлуатацію житла скоротились у Дрогобицькому, Самбірському і Яворівському районах Львівщини, подекуди – на 80%.

Частка області у загальнодержавному введенні житла у січні-вересні 2022 року становила 10%. За обсягом прийнятого житла Львівщина посіла четверте місце серед інших регіонів.

У багатоквартирних будинках здано в експлуатацію 268,4 тис.м2 загальної площі житла (55,7% від загального обсягу), що на 55,9% менше відносно січня-вересня 2021 року. На одноквартирні будинки припало 44,3% від загальної площі житла (213,6 тис.м2 ), прийняття яких у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року зменшилось на 42,3%.

Що стосується дачних і садових будинків, то в експлуатацію прийнято таких площею 19,6 тис.м2 , що на 30% менше, порівняно з січнем-вереснем 2021 року. Без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, відповідно до Порядку №158, введено в експлуатацію 78,8 тис.м2 загальної площі житла, або 16,4% від загального обсягу.

Понад три чверті житла введено в експлуатацію у міській місцевості – 334,2 тис.м2 загальної площі (4825 квартир). У порівнянні з січнем-вереснем 2021 року його обсяги скоротились на 48%. У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 147,8 тис.м2 загальної площі житла (1075 квартир), що на 57% менше відносно січня-вересня 2021 року. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 81,7 м2.

Найбільше житла прийнято в експлуатацію у Львівському районі – 389 тис.м2 або 80,7% від загального введення. Також значні обсяги житла здано в експлуатацію у Стрийському (7,4%) та Яворівському (5,2%) районах.

Скорочення обсягів прийняття житла у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року сталося в усіх районах області, з них найбільше – у Дрогобицькому (на 80,5%), Самбірському (на 65,2%) та Яворівському (на 64,6%) районах. У Львівському районі введено в експлуатацію житла у два рази менше у порівнянні з січнем-вереснем 2021 року.

Найбільше житла в експлуатацію на Львівщині здали у 2019 і 2021 роках – 963,6 і 987 тис. м2 відповідно. Найменший показник був зафіксований у 2016 році – 516,2 тис. м2.

Водночас, у Львові ціни у доларах на новобудови зросли в усіх класах будівництв у порівнянні з довоєнним рівнем. Додамо, що ціни на квартири в новобудовах у Львові зростали упродовж 2021 року і перед повномасштабним вторгненням Росії сягнули свого піку за минулі 8 років.