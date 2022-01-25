Востаннє ціна за квадратний метр нового житла сильно зростала у 2014 році

Упродовж 2021 року середня ціна на квадратний метр житла в новобудовах у Львові зросла від 18300 до 20900 грн, мінімальна – з 12500 до 14000 грн. Це перший рік від 2014, коли зафіксоване таке суттєве подорожчання, ідеться в річному звіті спеціалізованого сайту про нерухомість ЛУН.

Приблизно така ж середня ціна за метр житлової нерухомості станом на початок 2022 року є у Київській області. Але у Львові метр в новобудові зараз все одно коштує дешевше, ніж в Одесі (22200 грн), Дніпрі (26500) та Києві (34700).

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири в житловому комплексі у Львові становить 1,19 млн (це дорожче, ніж в Одесі і Харкові, але дешевше, ніж в Дніпрі та Києві). Водночас у Львові найдорожчі після Києва двокімнатні квартири – найменша коштує 1,91 млн, і найдешевші серед великих міст трикімнатні квартири – від 2,2 млн грн.

Найбільший попит у Львові, за даними ЛУН, є на квартири класу комфорт – ними цікавляться 56% людей, які хочуть придбати житло. 27% зацікавлені у квартирах бізнес-класу, а преміум та економ – 8 і 9% відповідно. Більшим попитом квартири класу преміум користуються лише в Одесі, Харкові і Дніпрі – 18, 15 і 14% відповідно.

Відповідно до звіту ЛУН, протягом 2021 року у Львові збудовано 40 житлових комплексів. Більше збудовано тільки в Києві та у Київській області – 58 і 41 відповідно. В експлуатацію упродовж минулого року у Львові ввели 6000 квартир – це найменший показник по Україні після Дніпра (2000 квартир).

На стадії будівництва у Львові перебувають 70 ЖК, також тривають підготовчі роботи для будівництва ще 15 комплексів. Це – середній показник у великих містах без урахування Києва.

Найбільшими забудовниками у Львові є компанії «Ріел» (належить Леоніду та Ростиславу Мельникам) та «Нове місто» (належить бізнес-партнеру Ігоря Кривецького Павлові Власюку та Ірині Добощак) – на них припадає 24 і 18% територій будівництва відповідно. Решта забудовників мають від 1 до 8%.

Серед тих, хто цікавився темою новобудов упродовж минулих 3 місяців, у Львові найбільше людей – 41% – планують придбати житло у найближчі 2-3 роки, упродовж року планують придбати нове житло 19% людей із цієї категорії, а ще 27% – у перспективі 3-5 років.

У Львові 97% із тих, хто зацікавлений у придбанні житла в новобудовах, шукають квартири, на таунхауси і котеджі припадає лише 3% зацікавлених. Приблизно таке ж співвідношення в усіх великих містах України.