Державна програма «Українська мрія», яка, зокрема, передбачатиме іпотеку під 5% річних, буде запущена в січні-березні 2022 року, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

«Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка сукупно заробляє 20-30 тис. грн. Наше завдання – дати цій сім’ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн», – сказав Шурма в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, державна програма «Українська мрія» також передбачатиме кредити під 5% для інших цілей, наприклад, для придбання електромобіля. Скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.

Також Шурма повідомив, що цьогоріч у рамках програми планують видати 30 тис. іпотечних кредитів, а у подальшому цю кількість збільшать до 150 тис. на рік.

«Щодо фінансування, завжди чомусь говорять про бюджет. Але бюджетні кошти – це тільки для запуску механізму. Далі мають запрацювати монетарні інструменти, тобто коли ліквідність банківського сектора, українського чи західного починає працювати в цих продуктах. В Америці, Китаї або Європі сума таких кредитів – трильйони доларів на рік», – стверджує заступник голови Офісу президента.

Як повідомляв ZAXID.NET, вперше програму «Українська мрія» анонсував президент Володимир Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради, яке він виголосив 1 грудня. За його словами, кредити під 5% річних, окрім іпотеки, будуть видавати для купівлі електромобілів та здобуття освіти чи зміни професії.