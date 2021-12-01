Володимир Зеленський виступив зі щорічним посланням президента до Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Українська мрія», в рамках якої всі українці-платники податків зможуть отримати кредити за ставкою 5% річних на купівлю нерухомості,електромобіля, здобуття освіти чи зміну професії. Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради у середу, 1 грудня.

«Скоро ми запускаємо програму “Українська мрія”, за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні», – заявив президент, але не повідомив, коли саме така програма розпочне роботу.

На тлі цього він нагадав, що ставка іпотечних кредитів в Україні вже становить 10% річних і менше, а малий і середній бізнес вже отримує кредити за програмою 5-7-9 під 5%, 7% і 9% річних на свою діяльність і на створення «тисяч нових робочих місць».

Зазначимо, що наразі для отримання дешевих іпотечних кредитів необхідно відповідати низці вимог, які залежать від конкретної іпотечної програми.