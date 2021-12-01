Президент України Володимир Зеленський анонсував реєстрацію у Верховній Раді законопроекту про економічний паспорт українця. Він дозволить новонародженим дітям ljдо досягнення ними повноліття отримувати на свої персональні рахунки гроші, які держава отримує від надрокористувачів.

Як сказав Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради в середу, 1 грудня, відповідний законопроект він зареєструє в парламенті до 10 грудня.

За словами президента, плата за використання українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття, вони зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла.

Президент зазначив, що такий закон буде ухвалено вперше в історії України.

На тлі цієї ініціативи президент згадав про зміни до Податкового кодексу, які Верховна Рада ухвалила напередодні. Ці зміни, зокрема, збільшують податки на видобуток руди. Більшість підприємств, які видобувають руду, належать Рінату Ахметову. Як зазначив президент, після ухвалення цього закону олігархи відчуватимуть себе справжніми інвесторами в життя українців.

Зазначимо, що вперше Зеленський анонсував запровадження економічного паспорта українця ще в березні 2021 року.