Президент звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про будівництво у 2022 році другої черги музею Голодомору. Про це він заявив у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів.

«Ми фактично завершили реконструкцію першої черги музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90-ті роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу історично важливого музею. Про це та про низку інших заходів я підписав відповідний указ. І це питання не лише обов’язку, поваги чи честі. Це питання нашого з вами існування. Бо щойно зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо ми самі. Загинемо ми самі. Як нація, як суспільство, як держава. Як люди», – заявив у своєму зверненні президент.

Нагадаємо, Україна щороку в четверту суботу листопада вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

За оцінками Міжнародної асоціації дослідників Голодомору-геноциду, у 1932-1933 років від голоду померли 10,5 млн українців. Найбільше постраждали колишні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих.

Вперше вшановувати пам’ять жертв голодоморів почали в 1998 році згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Сучасну назву і дату пам’ятного дня визначив указ президента Віктора Ющенка, виданий у травні 2007 року. Крім того, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні», згідно з яким Голодомор був визнаний геноцидом українського народу.

Радянська влада приховувала факт смерті людей від голоду. Розслідування Голодомору почалися після здобуття Україною незалежності.