Зараз найдешевша однокімнатна квартира у Львові коштує понад 2 млн грн

Найдешевші квартири у новобудовах Львова за час повномасштабної війни зросли у ціні на 57%. Зараз найдешевша однокімнатна квартира обійдеться інвестору у 2,07 млн грн. А медіанна ціна на квадратний метр житла в новобудовах у Львові зросла на 80% у порівнянні з цінами до повномасштабної війни. Про це ZAXID.NET повідомили у ЛУН.

Навіть у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, зокрема у Львові, інтерес до придбання квартир суттєво зменшився від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, у Львові цей показник становить 54% від лютневого, у Києві – 45%, в Одесі – 43%. Найбільше інтересу до купівлі житлової нерухомості проявляють у Дніпрі – 57% та в Ужгороді – 68% від лютневого показника.

Рівень продажів ще нижчий за проявлений інтерес. Так, згідно з даними Мін’юсту, на які посилаються аналітики ЛУН, нотаріуси провели 114 тисяч угод щодо нерухомості за 3 квартали 2022, що утричі менше за аналогічний період 2021 року.

Рекордне здорожчання

При інвестиції у будівництво середня вартість найдешевших 1-кімнатних квартир у новобудовах від забудовника зросла у гривні в усіх регіонах країни.

Найбільше – на 70% – подорожчали однокімнатні квартири в Одесі, при цьому вони залишаються значно дешевшими, ніж в Києві та Львові – найменша вартість такого житла становить 1,54 млн грн.

У Львові ціни на найдешевші однокімнатні квартири зросли на 57% і майже догнали Київ. Так, у Львові найпростіша однокімнатна квартира коштує вже 2,07 млн грн, у Києві – 2,33 млн (+66% до ціни). Найдешевші двокімнатні квартири у Львові подорожчали на 60%, ціна на них сягнула 3,2 млн грн. Трикімнатні квартири подорожчали на 53% і коштують 4,17 млн грн.

Медіанна ціна на квадратний метр житла у новобудові у Львові зросла на 80%, в області – на 66% у порівняні з цінами до повномасштабного вторгнення.

Квадратний метр житла у новобудовах комфорт-класу у Львові подорожчав на 60% і становить зараз 38,3 тис. грн, що є найвищою ціною за квадратний метр на житло такого класу по Україні.

Також суттєво подорожчали квартири комфорт-класу в Ужгороді – 34,2 тис. за квадратний метр (+57%) та в Івано-Франківську – 22,2 тис. грн за метр (+63%).

У Києві квадратний метр від забудовників у класі комфорт коштуватиме в середньому 37 тис. грн (+37% за рік), в Одесі – 35,9 тис. грн (+56%), в Дніпрі – 33,1 тис. (+44%), в Полтаві – 30 тис. грн за метр (+37% за рік).

Підняття цін забудовники аргументують подорожчанням собівартості будівництва, дефіцитом будівельних матеріалів та робочої сили.

Ціни на оренду

Також у Львові рекордно зросла ціна на оренду квартир. Так, у листопаді, за даними ЛУН, 1-кімнатна квартира в оренду у Львові коштувала в середньому 16,2 тис. грн на місяць, тоді як у січні середній показник був 7 тис. грн.

У Києві ж, де попит на оренду квартир повністю відновився у липні, середня вартість оренди однокімнатної квартири з лютого зросла лише на тисячу гривень і становить 11 тис. грн на місяць.

Довгострокова оренда в Одесі втрачає попит, тому ціна за 1-кімнатну квартиру тут зменшилась з 7 тис. на місяць до 6,25 грн.

Що відбувається з цінами на купівлю та оренду житла у Львові. Інфографіка ЛУН

Дефіцит житла

Водночас аналітики ЛУН побоюються дефіциту нового житла у найближчі роки, адже девелопери менш активно починають нові будівництва. Так, упродовж 2022 року забудовники в Україні почали будувати усього 68 тис. нових квартир, що удвічі менше за торішні показники.

Разом з тим, збитки житлового фонду в Україні від російської військової агресії наразі оцінюють у 52,5 млрд доларів. За даними Київської школи економіки, на які посилаються аналітики ЛУН, станом на листопад в Україні було зруйновано 16 800 багатоквартирних і 126 700 приватних будинків. В Києві пошкоджено 348 будинків, переважно багатоповерхівок, на загальну суму збитків 0,9 млрд доларів.