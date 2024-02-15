Будівельна компанія ПрАТ «Холдингова компанія «Еко-Дім»

2023 рік завершився. Попри війну та складну економічну ситуацію в країні, український бізнес продовжує працювати, розвиватися та досягати нових цілей. Результативним 2023 рік був і для львівської будівельної компанії «Холдингова Компанія «Еко-Дім». Окрім, зведення та здачі будинків в експлуатацію, компанія була соціально активною, запустила продаж квартир на первинному ринку з залученням коштів по державній програмі єОселя.

У 2023 році компанія продовжувала будувати житлові комплекси «Еко-Дім на Надійній», «Еко-Дім на Козельницькій», «Еко-Дім на Тракті І» та «Еко-Дім на Тракті IV».

Варто зазначити, що інвестувати кошти на придбання квартири в мікрорайоні малоповерхової забудови «Еко-Дім на Надійній» з 2023 року стало можливо з залученням кредитних ресурсів Ощадбанк на пільгових умовах, адже компанія успішно пройшла акредитацію в державну програму єОселя. Скористатись програмою можуть: військові та правоохоронці, медичні працівники, вчителі та науковці під 2% річних, а також всі громадяни, які ще не мають власного житла під 7% річних терміном на 20 років. Також відбулась акредитація в єОселя від українського комерційного банку SkyBank.

«Ми ще не повернулись до довоєнних показників, але в порівнянні з 2022 роком цей показник зріс на 60%. Загалом торік вдалось продати близько 12 тис. м2 – це понад 200 квартир, не враховуючи офіси, паркінги, горища, комори, підвали. Ці дані суттєво перевищують показники 2022 року», – відзначають у компанії.

Одним з пріоритетів компанії є соціальні та благодійні проекти. У 2023 році забудовник відремонтував операційний блок офтальмологічного відділення у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, його капітально не ремонтували останні 30 років. Ремонти компанія «Еко-Дім» проводила за власні кошти. Загалом роботи обійшлися близько півмільйона гривень. Благодійники долучили до доброї справи й своїх партнерів.

«Дуже велика кількість наших героїв, які мають серйозні травми, ампутації. Ти розумієш, що маєш докладати максимум зусиль, щоб люди після таких складних життєвих ситуацій, могли реабілітуватися в належних умовах», – наголосив голова правління компанії «Еко-Дім» Ігор Артемович.

Спільно з мережею навчальних закладів «Еколенд» були проведені заходи спрямовані на підтримку дітей військовослужбовців. Самі ж батьки отримали сертифікати на подарункові квадратні метри в житлових комплексах компанії «Еко-Дім».

Триває будівництво

Попри всі виклики сьогодення та війну в країні, компанія «Еко-Дім» залишається надійним девелопером, активно будує та виконує свої зобов’язання перед клієнтами.

«Еко-Дім на Надійній» – це великий проект, який втілюється в життя в непрості часи, але для українців і з вірою в майбутнє мирне життя. Це сучасний житловий мікрорайон малоповерхової забудови з власною інфраструктурою. Площа комплексу – 3,4 га. Житлові будинки матимуть три та п’ять поверхів. У 2023 році компанія здала в експлуатацію п’ять будинків: №4, №5, №6, №7 та №8.

«Тут ми не лише будуємо житлові будинки, а й облаштовуємо прибудинкові території за допомогою ландшафтного дизайну. Оскільки житловий комплекс розташований поруч із Винниківським лісопарком, вирішили озеленити територію комплексу. Для цього ми залучили професійних садівників-дизайнерів, які склали дендроплан, підібрали рослини, які будуть мати гарний вигляд на тлі величезного Винниківського лісопарку. У листопаді 2023 ми висадили ялинки і берези, невисокі клени, багаторічні рослини і кущі. Навесні все заквітне і зазеленіє і буде милувати око наших мешканців», – розповідає голова правління компанії «ХК “Еко-Дім» Ігор Артемович.

Зараз будівельники активно зводять житлові будинки в центральній частині комплексу. Будинок №1 готовий на 5%, будинок №2 – на 41%, а будинок №3 – на 72%.

«Еко-Дім на Козельницькій» – це проект бізнес-класу в районі Стрийського парку у Львові. Він гармонійно поєднує житловий простір із навчальними та офісними приміщеннями. Загальна площа житлового комплексу – 1,8 га. Житловий будинок передбачає шість, сім та дев’ять поверхів. Запроектовані одно-, дво- і трикімнатні квартири. Перша черга готова на понад 62%, а друга – на понад 13%.

Ще будуються два житлових комплекси на вулиці Тракт Глинянський. Ці проекти являються продовженням стратегії розвитку району, де компанія вбачає великий потенціал.

«Еко-дім на Тракті I» – комплекс складається з чотири-, восьми- та десятиповерхових будинків. В експлуатацію ввели вже чотири черги. Четверту успішно здали наприкінці вересня 2023 року. Остання, п'ята черга, готова на понад 50%.

«Еко-Дім на Тракті IV» – комплекс складатиметься з шести секцій різної висоти: від восьми до десяти поверхів. Загалом буде 225 квартир: одно-, дво- і трикімнатні. Наприкінці вересня 2023 року компанія успішно здала в експлуатацію другу чергу. Остання, третя черга, в цьому житловому комплексі готова на понад 36%. Здача її в експлуатацію планується наприкінці вересня 2024.

«Ми задоволені роботою наших будівельників та інших фахівців на всіх житлових комплексах. Завдяки їхній роботі нам вдається вчасно здавати в експлуатацію об’єкти», – підсумував голова правління компанії «ХК «Еко-Дім» Ігор Артемович.

Виклики й плани

Головним викликом для компанії «Еко-Дім», як і для всіх українців, вже другий рік поспіль стала повномасштабна війна. Голова правління компанії Ігор Артемович зазначив, що в такі непевні часи компанія має бути достатньо гнучкою, щоб мати змогу оперативно реагувати на ситуації, які можуть виникати.

«Станом на сьогодні ситуація так складається, що з кадрами непросто, багато наших будівельників пішли захищати країну. Тож кадрів стає все менше, складніше знайти робітників для виконання будівельних робіт, але ми працюємо і виконуємо плановані цілі», – розповів Ігор Артемович.

Голова правління компанії «Еко-Дім» зазначив, що викликів є чимало, однак компанії вдається балансувати.

«Вести успішно бізнес в такі часи – непросто, адже важко щось спрогнозувати. Це велика майстерність вміти балансувати і знаходити ресурс, це вдається не всім. Однак наша компанія має чималий досвід, ми понад 25 років будуємо, були в різних ситуаціях, і цей досвід допомагає вижити і витримати усі непрості моменти», – додав Ігор Артемович.

Окрім будівельних робіт на чотирьох вже розпочатих об’єктах, компанія планує запустити будівництво нових житлових комплексів.

Варто зазначити, що компанії, які входять до ХК «Еко-Дім» неодноразово відзначались керівництвом Львівської області як найбільший платник податків серед забудовників Львова. За 2023 рік компанією було сплачено податків та зборів на загальну суму 35,2 млн. грн.