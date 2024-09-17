Міськрада Львова не погоджувала приватизацію приміщення на пл. Ринок, 43

Господарський суд Львівської області відмовився витребувати з приватної власності приміщення на пл. Ринок, 43, яке приватизували на підставі підробленого рішення суду.

Йдеться про приміщення площею 49 м2 на першому поверсі кам’яниці на пл. Ринок, 43. У 2018 році міськрада виявила, що опломбоване комунальне приміщення замкнене й приватизоване. При цьому, дозволів на приватизацію міськрада не видавала. Приміщення перебувало на балансі ОСББ «Площа Ринок, 43» як допоміжне, однак мешканці передали його у власність однойменного обслуговуючого кооперативу. Тоді і міськрада звернулась у поліцію, а прокуратура звернулась в суд.

За версією прокуратури, ще з 1987 року приміщення було зареєстроване за міською радою Львова й з 1998 року перебувало в оренді ТзОВ «Солодка Вишиванка». В липні 2015 року прокуратура виявила, що невідомі підробили рішення Галицького районного суду Львова, за яким комунальне приміщення приватизували, а пізніше – передарували іншому власнику.

У 2019 році Галицький райсуд у задоволенні позову прокуратури відмовив, оскільки, на думку суду, прокурор не зміг довести, що спірне приміщення належить місту. У травні 2023 року Львівська міськрада та прокуратура оскаржили рішення в Львівському апеляційному суді, який також відмовився повернути майно в комунальну власність. Це рішення підтвердив і Верховний Суд.

Після цього міська рада звернулась у Господарський суд із позовом про витребування майна з приватної власності. Втім суд визнав, що допоміжні приміщення перебувають на балансі зареєстрованого за будинком ОСББ і не є комунальною власністю. Зважаючи на це, суддя Мар’яна Король позов міськради не задовольнила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.