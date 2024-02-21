Йдеться про приміщення на першому поверсі кам’яниці на пл. Ринок, 43

Верховний Суд відмовився повернути в комунальну власність приміщення на пл. Ринок, 43 та залишив його в приватній власності обслуговуючого кооперативу. Приміщення приватизували завдяки підробленому рішенні суду, однак касаційний суд вирішив, що на час цієї незаконної приватизації приміщення вже було на балансі ОСББ, а не міста.

Йдеться про приміщення площею 49 м2 на першому поверсі в кам’яниці на пл. Ринок, 43. У 2018 році міськрада виявила, що опломбоване комунальне приміщення замкнене й приватизоване без її відома. Приміщення перебувало на балансі ОСББ «Площа Ринок, 43» як допоміжне, однак мешканці передали його у власність однойменного обслуговуючого кооперативу. Тоді і міськрада, і ОСББ звернулись у поліцію.

Через приватизацію комунального приміщення у 2018 році прокуратура звернулась в суд. Прокуратура стверджувала, це приміщення ще з 1987 року було зареєстроване за міською радою Львова й з 1998 року перебувало в оренді ТзОВ «Солодка Вишиванка». В липні 2015 року прокуратура виявила, що невідомі підробили рішення Галицького районного суду Львова, за яким комунальне приміщення приватизували, а пізніше – передарували іншому власнику.

У 2019 році Галицький райсуд у задоволенні позову прокуратури відмовив, оскільки, на думку суду, прокурор не зміг довести, що спірне приміщення належить місту. У травні 2023 року Львівська міськрада та прокуратура оскаржили рішення в Львівському апеляційному суді, який також відмовився повернути майно в комунальну власність. Апеляційний суд визнав, що ці приміщення є не окремими, а допоміжними в багатоквартирному житловому будинку. Їх як допоміжні у 2012 році міська рада сама передала на баланс ОСББ «Площа Ринок, 43», після чого їх приватизували. Отже, на момент приватизації майно вже не належало міській раді.

Міська рада та прокуратура намагались оскаржити постанову апеляційного суду в касації. Верховний Суд хоч і визнав, що право власності за приміщенням зареєстроване за рішенням суду, якого насправді не існує, втім суд зазначив, що допоміжні приміщення мають перебувати на балансі зареєстрованого за будинком ОСББ і не є комунальною власністю. Тому Верховний Суд залишив чинною постанову апеляційного суду, відмовивши міськраді в поверненні приміщення. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

Додамо, що міськрада судилася за кілька приміщень у цьому будинку, які за аналогічною схемою перейшли в приватну власність. У 2020 році Господарський суд відмовився повернути міськраді приміщення площею 132 м2.