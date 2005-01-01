Держреєстратор, який видав право власності на комунальне майно Львова, певен, що діяв законно

Більше 100 квадратних метрів комерційної нерухомості у самому центрі Львова державний реєстратор переписав на ОСББ, яке передало їх у власність приватному кооперативу.

Йдеться про приміщення на площі Ринок, 43, пам’ятку архітектури місцевого значення. Це чи не найдорожче місце у Львові. Рієлтор Олег Феник розповідає: «Перший поверх з вітринами з окремим входом.. ну таке приміщення коливається в ціні від 8 до 10 тисяч доларів за метр квадратний».

Три нежитлові приміщення на першому поверсі міська рада вирішила продати з аукціону. Гроші від продажу мали б піти до бюджету міста. Однак, коли міські службовці спробували перевірити об’єкт, виявили на дверях чужі колодки. Директор ЛКП «Агенція ресурсів» Юрій Теліпський показує свідоцтво на право власності і каже: «Маємо акт постановки на баланс 2017 року, відповідну рішення і є зареєстровано свідоцтво про право власності, то комунальне приміщення».

Чоловік, який назвався представником нового власника, викликав охоронну фірму та заявив, що ці приміщення їм передало ОСББ з цього будинку.

«Управлінням держреєстрації було зареєстровано право власності за ОСББ. ОСББ спеціально для цієї мети створило обслуговуючий кооператив на площі Ринок 43, якому передало ці приміщення 25 числа. Метою якого є управління цими приміщеннями для того, щоб отримувати гроші», ‒ каже Сергій, представник керівника обслуговуючого кооперативу.

Жодних документів, які б підтверджували право власності за кооперативом, журналістам не показали.

Олександр Тарасюк, голова обслуговуючого кооперативу «Площа Ринок 43», каже: «в 2012-му році, коли створювали ОСББ, міська рада на підставі акту, затверджено і підтверджено всіма уповноваженими особами від міської ради в тому числі, на баланс ОСББ були передані допоміжні приміщення».

Такий акт приймання-передачі справді був, пояснюють у міській раді, однак стосувався лише допоміжних приміщень. Закон дає чітке визначення цього терміну: «Допоміжне приміщення ‒ приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку. Тобто, сходові клітки, вестибюлі, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, вентиляційні камери та інші технічні приміщення».

Натомість фотографії, розміщенні на сайті управління комунальної власності, свідчать, що приміщення є повноцінною нежитловою нерухомістю. В одному з них донедавна навіть працювало відділення пошти.

В.о. начальника управління комунальної власності Світлана Рубель пояснює: «З’ясувалося, що ОСББ, Площа Ринок 43, зареєструвало як допоміжні приміщення, приміщення комунальної власності в приватну власність шляхом здійснення реєстрації через Лапаївську сільську раду. Взагалі згідно з законодавством допоміжні приміщення не підлягають реєстрації, як зробив реєстратор ‒ зареєстрував допоміжні приміщення ще й в приватну власність. Виникає дуже багато питань».

Управління комунального майна вже написало до Міністерства юстиції скаргу на державного реєстратора. Це Ігор Шубеляк, який працює у селі Лапаївка. Чоловік твердить, що діяв законно: «Були надані документи, які підтверджують, був акт прийому-передачі від... не пам’ятаю, яким районом, то давно було, про передачі цих всіх приміщень ОСББ. Цих всіх свідоцтв я не бачив, то не входить в мою компетенцію».

Отримавши потрібний запис у державному реєстрі, ОСББ починає із трьома приміщеннями активні операції.

23 травня реєструється Обслуговуючий кооператив «Площа Ринок, 43». 25 травня однойменна ОСББ передає йому право власності на приміщення. У той же ж день кооператив здає їх в оренду на 50 років напередодні створеному підприємству «Занзібар Холдинг». А 31 травня ‒ укладає договір іпотеки на ці приміщення із обмеженим партнерством «Аерілліа».

У такий спосіб спірні приміщення обтяжені інтересами щонайменше трьох різних юридичних осіб. Тож повернути їх у власність міської громади буде ще складніше. Наразі управління комунального майна скерувало до поліції та прокуратури заяви про вчинення злочину.