76-річного наркоторговця Ісмаеля (Ель Майо) Замбаду Гарсію у четвер заарештувала влада США

В Ель-Пасо у штаті Техас заарештували одного із засновників і лідера мексиканського наркокартелю «Сіналоа» 76-річного Ісмаеля (Ель Майо) Замбаду Гарсію. Разом з ним заарештували 38-річного Хоакіна Гусмана Лопеса – сина його колишнього партнера Хоакіна Гусмана Лоери, відомого як Ель Чапо (з іспанської — «Коротун»). Про це 26 липня повідомила «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерство юстиції США.

«Міністерство юстиції взяло під варту ще двох імовірних лідерів картелю "Сіналоа", однієї з найжорстокіших і найпотужніших організацій наркоторгівлі у світі», – сказав генеральний прокурор США Меррік Ґарланд.

Наркоторговців затримали в одному з приватних аеропортів Техасу. Влада США звинувачує їх зокрема в торгівлі фентанілом – синтетичним опіоїдом. Як зазначив Ґарланд, фентаніл – «найсмертоносніша наркозагроза, з якою коли-небудь стикалася Америка».

Окрім звинувачень у торгівлі фентанілом, у США Ель Майо також висунуто звинувачення в убивствах, викраденнях, відмиванні грошей і організованій злочинності. До цього 76-річний наркобарон ніколи не був заарештований і залишався останнім втікачем з-поміж 37 найбільш розшукуваних наркобаронів Мексики. Вашингтон обіцяв винагороду в 15 млн доларів за його затримання.

The Wall Street Journal із посиланням на мексиканських і американських чиновників пише, що Замбаду обманом змусив сісти в літак один із керівників наркокартелю «Сіналоа» в рамках операції, проведеної ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки США.

Додамо, 76-річний Замбада заснував картель разом із Хоакіном Гусманом на прізвисько Коротун (Ель Чапо), який нині відбуває довічне ув'язнення у США. У січні 2023 року в Мексиці заарештували його другого сина Овідіо Гусмана на прізвисько Миша. Після його арешту в мексиканському штаті Сіналоа відбулися заворушення.

За інформацією Державного експертного центру МОЗ, фентаніл – це синтетичний опіоїд, який у 50 разів сильніший за героїн і в 100 разів сильніший за морфін. Небезпека фентанілу полягає в тому, що його неможливо побачити, відчути на смак чи понюхати серед інших наркотиків, а навіть невелика його кількість може призвести до передозування. Понад 150 людей щодня помирають від передозування синтетичними опіоїдами, такими як фентаніл.