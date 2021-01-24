Ордер на арешт наркобарона Це Чі Лопа був виданий у 2019 році

Громадянин Канади китайського походження Це Чі Лоп був затриманий у міжнародному аеропорту Амстердама Схіпхол. Правоохоронці стверджують, що 57-річний чоловік є лідером синдикату «Сема Гора» який вважається найбільшим картелем, що займається незаконним обігом метамфетаміну в історії Азії, повідомляє Sky News.

Експерти кажуть, що Це Чі Лоп за своєю впливовістю не поступається таким відомим у світі наркобаронам як Ель Чапо і Пабло Ескобар.

Це Чі Лоп був заарештований за сприяння федеральної поліції Австралії. У цю країну потрапляє близько 70% наркотиків через синдикат «Сема Гора». Торгівля метамфетаміном в Азії оцінюється в 30-61 млрд доларів на рік.

Вважається, що підприємства наркокартелю знаходяться на великих територіях джунглів М’янми, регіону, охопленого громадянською війною і який все ще знаходиться під контролем різних конкуруючих польових командирів і бойовиків. Ці умови ідеально підходять для приховування злочинної діяльності, уточнює CNN.

Про «Сем Гор» стало відомо в 2016 році після арешту тайванського торговця наркотиками в Янгоні, М’янма. Подальші розслідування поліції показали, що за станом на 2018 рік організація заробляла від 8 до 17,7 млрд доларів на рік. Організація використовує казино в Південно-Східній Азії для відмивання значної частини цих доходів.

Ордер на арешт наркобарона був виданий у 2019 році.