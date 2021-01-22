Нарколабораторію облаштували в Кривому Розі

Прокуратура викрила наркоугрупування, яке займалося контрабандою наркотиків з країн Європи через Галицьку митницю. Упродовж 21-22 січня правоохоронці провели обшуки на території Львівської та Дніпропетровської областей та затримали чотирьох підозрюваних.

Як повідомили у прес-службі УСБУ в Львівській області, нарколабораторія діяла впродовж року і щомісяця виготовляла понад 10 кг метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 млн грн.

«У ході проведення багатоетапної спецоперації оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські". "Філія" діє на території Кривого Рогу, де зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін», – повідомили в СБУ.

За версією правоохоронців, зловмисники налагодили канал контрабандних поставок наркотичних речовин «прекурсору псевдоефедрин» з-за кордону. В Україну прекурсор переправляли через митні пости Галицької митниці, приховуючи його в продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну продавали на Львівщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Крім цього, їх контрабандою переправляли за кордон для подальшого збуту.

Правоохоронці провели 20 обшуків у помешканнях підозрюваних, а також у нарколабораторіях. Під час обшуків вилучили майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефертрину, вогнепальну зброю, приладдя для виготовлення метамфетаміну, 200 тис. грн та понад 9 тис. доларів США готівки, чорну бухгалтерію, а також пакети з розфасованими наркотиками.

21 та 22 січня правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, серед яких мешканці Львівської та Дніпропетровської областей віком 26-38 років. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує від 6 до 10 років ув’язнення та конфіскація майна. Причетність інших осіб до виготовлення й збуту наркотиків перевіряють.