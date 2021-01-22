28-річна львів’янка продавала метадон, отриманий у центрі реабілітації наркозалежних
Жінку затримали на автостанції №2, що на вул. Липинського
У Львові 28-річна жінка торгувала метадоном, який отримувала у центрі реабілітації наркозалежних осіб. У четвер, 21 січня, поліцейські затримали наркоторговицю на гарячому, йдеться у повідомленні поліції.
Жінка торгувала нарковмісними лікарськими засобами, які отримувала безкоштовно у центрі для реабілітації наркозалежних осіб. Зокрема вона торгувала метадоном – напівсинтетичним наркотиком. Скільки часу жінка продавала наркотики, у поліції не повідомляють.
Оперативники затримали наркоторговицю на автостанції №2, що на вул. Липинського у Львові під час продажу метадону покупцеві. Поліція вилучила у неї наркотичні засоби та гроші, а також кілька телефонів та рецепти на отримання лікарських засобів у центрі реабілітації.
28-річна львів’янка зараз перебуває у СІЗО. За збут наркотиків їй загрожує до восьми років позбавлення волі.