У Запорізькій області поліцейські викрили двох дівчат віком 16 і 18 років на торгівлі наркотиками через месенджер Telegram. Під час обшуків поліцейські знайшли у них наркотики і психотропні речовини загальною вартістю 7 млн грн.

Як повідомила запорізька поліція в четвер, 21 січня, дівчата розповсюджували «Альфа PVP», канабіс та пігулки екстазі. Вони отримували заборонений товар через пошту, фасували в орендованій квартирі й надсилали клієнтам до інших областей.

Шість кілограмів наркотиків поліцейські знайшли на орендованій квартирі, яку дівчата перетворили на фасувальний цех. Ще кілограм поліцейські вилучили в однієї з них одразу після отримання посилки.

За виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. При цьому поліцейські повідомили, що встановлюють, звідки саме дівчата отримували наркотики.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Волині за торгівлю канабісом до шести років в’язниці засудили 16-річного хлопця. Він нібито продав 11 грамів канабісу двома партіями. В суді хлопець визнав себе винним у продажу лише трьох грамів канабісу.

Одинадцятикласника викрили, оскільки він продав наркотики дівчатам, які працювали на поліцію.