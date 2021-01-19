Чоловік придбав наркотик за криптовалюту, отримати мав її посилкою, а потім планував продати

Суд обрав запобіжний захід 25-річному львів’янину за зберігання амфетаміну та боєприпасів. Чоловік купив наркотик за біткоїни, але поліція перехопила посилку. Під час обшуків у нього вдома також виявили вибухові речовини, тротилову шашку, набої.

«Фігурант намагався незаконно придбати 8,3 г амфетаміну для продажу, для чого перерахував наразі невстановленим слідством особам кошти в електронній валюті «Bitcoin BTC», домовившись, що «товар» він отримає поштою, однак це відправлення було перехоплено та вилучено працівниками правоохоронних органів», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Під час обшуку у нього вдома слідчі вилучили близько 50 грамів амфетаміну, 15 фасованих пакетиків з ним вагою 15 грамів, чорнові записи, засоби для фасування та зважування наркотиків, патрони різного калібру, тротилову шашку, пластичну вибухову речовину.

16 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави понад 90 тис. грн. Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, підозрюваний досі перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Сихівського відділу поліції. 25-річному львів’янину інкримінують придбання з метою збуту психотропних речовин у великому розмірі та зберігання бойових припасів і вибухових речовин без дозволу (ч.2 ст.15 - ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України).