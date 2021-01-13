Виробництво метадону організував в університеті ветмедицини завідувач лабораторії, наркотик збували у кальян-барі і продавали через інтернет

Поліція завершила розслідування справи про виробництво медатону у Львівському університеті ветеринарної медицини. Обвинувальний акт щодо чотирьох підозрюваних передали до суду. Їм інкримінують створення організованої злочинної групи з міжрегіональними зв’язками з виготовлення та збуту наркотичного засобу «метадон».

«Троє львів’ян та уродженець Кривого Рогу, серед них: власник кальян-бару (організатор), працівники цього бару (фасувальник та розповсюджувач) та особа, яка виготовляла наркотичний засіб, – завідувач лабораторії одного з львівських вишів, збували «метадон» через кальян-бар у Львові та спеціально створений інтернет-магазин, надсилаючи наркотики поштою за попередньою передоплатою», – повідомила 13 січня прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Слідство задокументувало 25 епізодів виробництва і збуту метадону загальною вагою понад 4,5 кг. Його вартість на «чорному ринку» становить близько 2,7 млн грн.

фото прокуратури

Нагадаємо, 35-річного організатора, співвласника кальян-бару «Хаббл Баббл», раніше судимого за контрабанду наркотиків, та трьох учасників угрупування (віком від 21 до 36 років) затримали у серпні 2020 року. Під час затримання у них вилучили 1,2 кг метадону. 25-річний працівник бару, кандидат у майстри спорту, займався фасуванням та збутом метадону на території України. Ще один 21-річний працівник бару приймав замовлення через інтернет-магазин та месенджер і відправляв товар поштою. Безпосереднім виробництвом наркотиків займався завідувач лабораторії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького Олександр Зайцев. Потужності лабораторії дозволяли виготовляти за один раз понад кілограм наркотиків.

У прокуратурі ZAXID.NET повідомили, що справу розглядатиме Личаківський суд Львова. Затриманим спочатку обрали запобіжні заходи тримання під вартою, однак троє з них вийшли під заставу, одному змінили запобіжний захід на домашній арешт.

За ч. 2,3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України чотирьом підозрюваним загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.