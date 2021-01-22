Підозрілий юнак ховав згортки на вулиці і фотографував ці місця

Львівський патрульний поза службою виявив закладника наркотиків. Невідомий чоловік ховав згортки на проспекті Червоної Калини. Поліцейський помітив його через вікно своєї кухні, готуючи обід.

Випадок трапився 21 січня близько 14:00 на Сихові.

«Невідомий на проспекті Червоної Калини ховав згортки і фотографував ці місця. Такі маніпуляції схожі на дії розповсюджувачів наркотичних речовин безконтактним способом. Патрульний вийшов до невідомого поцікавитися, що він робить. 20-річний чоловік пішов на контакт і вже невдовзі зізнався, що розкладає наркотики», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Чоловік віддав сім згортків в ізоляційній стрічці. На місце викликали слідчих Сихівського відділу поліції, які вилучили згортки на експертизу. Затриманого чоловіка доставили у відділ поліції для з'ясування обставин.