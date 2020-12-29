36-річний аргентинець торгував наркотиками у Львові

У понеділок, 28 грудня, у Львові поліцейські затримали іноземця, причетного до розповсюдження наркотиків. У нього вилучили 64 пакетики з наркотичними засобами.

У поліції Львівщини повідомили, що чоловіка виявили оперативники карного розшуку близько 20:00 під час відпрацювання на вулиці Єрошенка. Іноземець, побачивши правоохоронців, почав помітно нервувати та ріко змінив напрям руху. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього згортки з порошкоподібними речовинами, зовні схожими на наркотичні.

У затриманого вилучили 64 пакетики з наркотиками (фото поліції)

Наркоторговцем виявився 36-річний іноземець, який проживає у Львові. Загалом у нього вилучили 64 пакетики з наркотиками, які скерували на експертизу.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів) ККУ. Наркоторговця затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції не розголошують, громадянином якої країни є затриманий наркоторговець. За даними ZAXID.NET, затриманий виявився аргентинцем, який останнім часом проживає у Львові.