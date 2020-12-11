У затриманих вилучили різні види наркотиків

Правоохоронці затримали групу осіб з південних і східних областей України, які організували схему збуту наркотиків у вигляді закладок у Львові. У фігурантів вилучено понад 2 кг наркотичних речовин, вартість яких на «чорному ринку» сягає 750 тис. грн.

У п’ятницю, 11 грудня, у Львівській обласній прокуратурі повідомили про те, що правоохоронці задокументували схему збуту наркотиків у вигляді закладок у Львові. Поширення відбувалося у тому числі через Telegram-канали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 2 кг наркотичних речовин

За версією слідства, до схеми причетні четверо осіб з Херсонської, Миколаївської, Донецької та Львівської областей (троє чоловіків віком від 22 до 24 років та 18-річна дівчина) та 21-річний житель Одеси. Вони знімали квартиру у Львові і реалізовували наркотичні та психотропні речовини через закладання, а кошти покупці перераховували на електронні гаманці або банківські картки.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили амфетамін, канабіс, MDMA («екстазі») та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною вагою понад 2 кг, а також мобільні телефони, приладдя для фасування наркотичних речовин, банківські карти, готівкові кошти, записи з адресами «закладок» та інші речі. Вартість вилучених наркотичних речовин на «чорному ринку» сягає 750 тис. грн.

Усіх учасників банди затримали. Їм оголосили підозру за ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Винуватцям загрожує позбавлення волі від дев’яти до 12 років з конфіскацією майна.