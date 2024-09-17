Найманців із Сирії, які воюють на боці російської армії, кидають у штурми на Луганщині. Про це повідомило Головне управління розвідки 17 вересня.

«Зруйнована війною злиденна Сирія стала однією з країн, де Росія активно вербує чоловіче населення для ведення бойових дій. Найманцям обіцяють російські паспорти та оплачувану роботу, після якої мало хто повертається назад», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські розвідники підтвердили участь у боях двох найманців з Сирії – Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Вони воювали у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії армії РФ. Зокрема, Мохаммед Мансур штурмував українські позиції біля Сватового та після розгрому групи втік з поля бою. А інший найманець із Сирії Вахід Мурсал Аль-Шіблі загинув під час штурму українських позицій.

«Групу розбили, Мурсал отримав поранення і помер через відсутність евакуації. Доля інших бойовиків сирійського загону невідома», – додали у розвідці.

Сирійські найманці. Фото української розвідки

Російські найманці в Україні

У травні 2024 року стало відомо, що Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.

У жовтні 2023 року повідомляли, що Росія формує окрему армійську бригаду з сербів. Крім цього Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні «православних» приватних військових компаній на території Росії. Розповідали, що московський патріархат тренує бойові групи із завербованих парафіян, щоб перекинути їх на війну.