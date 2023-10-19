Одне з ПВК діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Пєтєрбургє

Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні «православних» приватних військових компаній на території Росії. Московський патріархат тренує бойові групи із завербованих парафіян, щоб перекинути їх на війну в України, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 19 жовтня.

ПВК під керівництвом РПЦ займаються вербуванням та підготовкою найманців до війни проти України. Здебільшого серед них – парафіяни церков.

«Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Пєтєрбургє. У стінах релігійної установи її представники вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час вербування ПВК надають перевагу чоловікам, які вже служили в російській армії та мають бойовий досвід. Найманці проходять курс військового вишколу – їх навчають інструктори російських спецслужб. Щоб приховати підготовку до бойових дій, тренування проводять виключно в стінах собору. Також залучаються спеціальні полігони Росії.

«Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на “будівництво” храмів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини викритих злочинів РПЦ. За даними прес-служби СБУ, триває робота над притягненням винних до відповідальності.