РПЦ створює групи найманців із парафіян для війни в Україні
СБУ викрила московський патріархат у вербуванні та бойовій підготовці ПВК для атак на Україну
Служба безпеки України викрила керівництво РПЦ на створенні «православних» приватних військових компаній на території Росії. Московський патріархат тренує бойові групи із завербованих парафіян, щоб перекинути їх на війну в України, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 19 жовтня.
ПВК під керівництвом РПЦ займаються вербуванням та підготовкою найманців до війни проти України. Здебільшого серед них – парафіяни церков.
«Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Пєтєрбургє. У стінах релігійної установи її представники вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій», – повідомили у прес-службі СБУ.
Під час вербування ПВК надають перевагу чоловікам, які вже служили в російській армії та мають бойовий досвід. Найманці проходять курс військового вишколу – їх навчають інструктори російських спецслужб. Щоб приховати підготовку до бойових дій, тренування проводять виключно в стінах собору. Також залучаються спеціальні полігони Росії.
«Встановлено, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на “будівництво” храмів», – повідомили у прес-службі СБУ.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини викритих злочинів РПЦ. За даними прес-служби СБУ, триває робота над притягненням винних до відповідальності.