Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції щодо 21 представника Російської православної церкви. Серед них племінник патріарха Кіріла – Міхаіл Гундяєв. Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського.

«Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику», – повідомив Зеленський.

Вказаний перелік було підготовлено із врахуванням рекомендацій голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського. 16 осіб у цьому списку запропоновані Службою безпеки України:

Гундяєв Міхаіл – представник Руської православної церкви при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у м. Женева, Швейцарська Конфедерація, протоієрей (племінник Кіріла (Гундяєва);

Богдасаров Роман – намісник храму Зосіми і Савватія Соловецьких в Гольянові (Російська Федерація, м. Москва), завідуючий сектором із взаємодії з Росгвардією Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами.

Булєков Алєксандр – настоятель храму Казанської ікони Божої Матері (Російська Федерація, м. Москва) архімандрит Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків;

Ганьжин Алєксандр – заступник голови Синодального відділу по взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами, архімандрит Алексій;

Горбачов Лєонід – митрополит Клінський Леонід, голова патріаршого екзархату Африки;

Ємельянов Лєонід – митрополит Владимирський і Суздальський Тихон;

Кіпшидзе Вахтанг – заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ;

Кульберг Алєксєй – митрополит Єкатеринбурзький;

Верхотурський Євгеній – голова Синодального відділу релігіозної освіти та катехізації;

Легойда Владімір – тимчасово виконуючий обов’язки керівника прес-служби Патріарха Московського і всієї Русі;

Нємцов Ніколай – митрополит Пермський і Кунгурський Мефодій;

Овчаров Олєг – полковник юстиції запасу, голова Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, ієрей, протопресвітер військового і морського духовенства;

Сєврюк Антон – митрополит Волоколамський Антоній, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків;

Татарінцев Константін –завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами, протоієрей;

Чашин Ніколай – митрополит Сингапурський і Південно-Східно-Азіатський Сергій;

Щіпков Алєксандр – заступник голови Всесвітнього російського народного собору, перший заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ Руської православної церкви;

Ряховскій Сєргєй – головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п’ятидесятників). Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України.

Іще шість церковників у списку – це пропозиція Кабінету міністрів:

Алфєєв Грігорій – керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків, митрополит Волоколамський Іларіон. Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України. Керує українським напрямом активності Московської патріархії, просуває ідеологію «руского міру»;

Балашов Ніколай – заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків, протоієрей. Публічно підтримує та виправдовує війну Російської Федерації проти України. Просуває ідеологію «руского міру» та безпосередньо керує українським напрямом активності Московської патріархії;

Волочков Павєл – архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим. Відверто підтримує спробу анексії Криму та війну Російської Федерації проти України;

Владіміров Артємій – протоієрей, письменник, проповідник та педагог. У своїх проповідях виправдовує агресію Росії проти України та висловлює надію на поглинання Росією країн колишнього СРСР;

Ткачов Андрєй – митрофорний протоієрей, проповідник, телеведучий, популярний YouTube-блогер. У проповідях виправдовує російську агресію проти України, закликає російських військових продовжувати вбивства українців, обіцяючи їм «підтримку» від різних святих та архангелів, яким, начебто, російські попи вже «дали команду» підтримувати армію РФ;

Осіпов Алєксєй – російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії Російської Православної Церкви. Висловив публічну підтримку війни Росії проти України. Постійно публікує статті у дусі кремлівської пропаганди військової агресії РФ.

Володимир Зеленський вже ввів у дію санкції РНБО своїм указом.