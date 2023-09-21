Архімандрита підозрюють у підривній діяльності на користь російських спецслужб

Болгарія вислала з країни настоятеля подвір’я московського патріархату в Софії, архімандрита Вассіана (Ніколая Змеєва). Із ним країна вислала ще двох священнослужителів, повідомило «Радіо Свобода» в Болгарії у четвер, 21 вересня, із посиланням на російське посольство та Державне агентство національної безпеки.

Трьох священнослужителів РПЦ викликали в міграційну службу та повідомили, що вони мають покинути Болгарію. Влада Болгарії аргументувала такі дії загрозою національній безпеці.

«При цьому їх посадили в поліцейську машину і відвезли додому, щоб вони могли зібрати свої речі, потім відвезли до церкви, а потім до кордону з Сербією», – заявили в російському посольстві.

Зазначається, що двоє зі священників мають білоруське громадянство, а архімандрит – російське. Їм заборонили в'їзд до Болгарії на п'ять років.

Те, що священників вислали з території країни, підтвердили також у МЗС Північної Македонії та Росії. Місцеві ЗМІ повідомили, що Вассіан регулярно їздив до столиці Північної Македонії Скоп'є, де виконував завдання російської розвідки для розколу македонської церкви.