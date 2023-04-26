Уряд Чехії запровадив санкції проти глави Російської православної церкви Кірілла (Владіміра Ґундяєва). Він став першим, хто потрапив у національний санкційний список, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«У Чеському санкційному списку є перше ім'я. Патріарх Кірілл потрапив у санкційний список саме тому, що вірою не можна виправдовувати звірства, які чинять російські солдати в Україні», – написав він у Twitter у середу, 26 квітня..

Czech Sanctions List has its first name. Patriarch Kirill belongs on the sanctions list, precisely because faith cannot be used to justify the atrocities committed by Russian soldiers in Ukraine. pic.twitter.com/QJc5448vdH — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 26, 2023

У повідомленні на сайті МЗС Чехії сказано, що пакет доказів проти Кірілла налічує понад 100 сторінок. Таким чином, після введення санкцій, патріарху Кіріллу заборонений в’їзд у Чехію, він не може отримати кошти з цієї країни. Також у разі наявності у глави РПЦ активів у Чехії, вони будуть заморожені.

МЗС Чехії нагадало, що санкції проти глави РПЦ вже ввели Велика Британія, Литва, Канада й Україна. Водночас, як неодноразово повідомляли ЗМІ, Євросоюз не може ввести санкції проти Кірілла через Угорщину.