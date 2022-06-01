На засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, який напередодні узгодили лідери ЄС, повідомила в середу, 1 червня, агенція Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Зокрема, Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кірілла – одного з публічних прихильників Владіміра Путіна і війни в Україні. Дотепер ім’я Кірілла не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Крім того, Угорщина також заявила про «дрібні технічні питання», пов’язані з запровадженням часткового ембарго на російську нафту. Як наслідок, час затвердження шостого санкційного пакету ЄС залишається незрозумілим.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер, зазначає «Українська правда».

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження часткового нафтового ембарго проти Росії. Частковим його мсожна назвати через те, що воно містить низку винятків – наприклад, деякі країни продовжать отримувати російську нафту через трубопровід «Дружба», а Болгарія продовжить отримувати російську нафту морським шляхом до 2024 року.

Однак, крім нафтового ембарго, в цей список також потрапили ще три російські державні мовники і коханка Путіна Аліна Кабаєва. Також він передбачає відключення від SWIFT російського державного «Сбербанку».

Водночас станом на вечір 1 червня достеменно невідомо, як виглядатиме цей санкційний пакет.