Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Росія використовує церкву для досягнення цілей у війні з Україною

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква розділяє відповідальність за злочини війни, яку Росія веде проти України. Про це він сказав на конференції в литовському парламенті в середу, 22 березня, передає Reuters

За його словами, російська влада використовує церкву як «інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей».

«Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії і розділяють відповідальність за злочини, що виникли в результаті, такі як шокуюче викрадення українських дітей», – сказав Вселенський патріарх.

Він додав, що міжрелігійний діалог повинен зосередитися на способах протистояти і нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату чинити розкол у церкві.

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кіріл (Гундяєв) благословляв вторгнення Росії в Україну. У своїй проповіді Патріарх РПЦ закликав росіян до мобілізації та говорив, що смерть на війні в Україні «змиває всі гріхи».