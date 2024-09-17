Затримання одного з причетних до постачання неякісних харчів військовим

В Івано-Франківській області поліцейські затримали підприємця й повідомили йому про підозру у службовому підробленні, шахрайстві та відмиванні грошей. За інформацією слідства, для забезпечення військових частин, які базуються на Прикарпатті, Міноборони уклало низку договорів на постачання вершкового масла. Однак замість цього підрядник продав небезпечний для здоров'я дешевий спред з пальмовою олією. У пресслужбі поліції Івано-Франківської області у вівторок, 17 вересня, розповіли, що лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 тис. грн.

«Між оборонним відомством та низкою комерційних структур уклали договори щодо постачання вершкового масла для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області, загальною вартістю 10 млн грн. Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутату Київради товариством, сума завданих збитків становить майже 580 тис. грн», – йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваний підприємець міг легалізувати гроші й надавати різноманітним суб'єктам господарювання фінансову допомогу без фактичного повернення грошей. Поліцейські провели обшуки в офісах компаній-постачальників та у помешканнях причетних до них людей та на основі доказів затримали одного з керівників підприємств, яке мало постачати масло. Він отримав підозру за трьома статтями:

службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);

шахрайство (ч. 4 ст. 190 ККУ);

відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліція не називає причетних до постачання дешевого спреду компаній, однак в судовому реєстрі можна знайти низку ухвал, які стосуються справи. Зокрема, в ухвалі про арешт майна за травень 2024 року йдеться, що посадовці ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» уклали ряд договорів з МО України та постачали вершкове масло впродовж 2023 року. Однак продукти не відповідали вимогам держстандарту.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що київські ТОВ «Архімагір» та ТОВ «Атомсервіс» купували харчі у різних постачальників. Зокрема, у франківського ТОВ «Торговий дім Горянка ІФ». Під час експертиз дослідили якість масла торгової марки «Дари Карпат», виробництва ТОВ «ІВА-АРТ». За висновком експертів, цей продукт неможливо визначити як вершкове масло, а опис товару на етикетці не відповідає вмісту. Зазначимо, що у 2020 році на ТОВ «ІВА-АРТ» отримав від АМКУ 2,8 млн грн штрафу за заміну молочних жирів у маслі на рослинні й приховування цього від споживачів.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Атомсервіс» зареєстроване у Києві з 2015 року й спеціалізується на постачанні їжі. Його директором та власником є Олександр Савченко. У ЗМІ компанія фігурує як один із найбільших постачальників харчів для Міноборони. У 2021 році «Наші гроші» розповідали, що ТОВ «Атомсервіс» фігурує у кримінальному провадженні з присвоєння грошей соціальної програми для харчування у 2018-2020 роках дітей Волинської та Рівненської областей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ТОВ «Архімагір», яке з червня 204 року перейменували на ТОВ «Каскад-24», працює з 2019 року й спеціалізується на торгівлі будматеріалами (раніше компанія постачала готові страви). Його керівником та власником є Олексій Кравченко. Компанія фігурує у низці кримінальних справ, які стосуються постачання для Міноборони. Зокрема, в ухвалі Кіровського райсуду Дніпропетровська йдеться, що працівники ТОВ «Архімагір» могли привласнювати продукти, а згодом продавати їх. Суд не називає суму збитків. Крім цього, «Наші гроші» повідомляли, що на початку 2022 року ТОВ «Архімагір» разом з іншими постачальниками Міноборони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частину харчів так і не надали. Збитки від діяльності компаній становлять мінімум 172 млн грн.