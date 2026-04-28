Рішення ухвалили 17 квітня

На Тернопільщині заправкам та усім закладам, які працюють як укриття чи пункти незламності, рекомендували не продавати алкоголь під час комендантської години. Відповідне рішення 17 квітня ухвалила Рада оборони Тернопільської області, оприлюднили його 27 квітня на офіційній сторінці Тернопільської ОВА в телеграмі.

Рішення вводить додаткові заходи в межах дії воєнного стану. «️Зокрема, бізнесу, який працює цілодобово, рекомендують не продавати алкоголь у нічний час під час комендантської години», – йдеться у повідомленні.

Виняток зробили лише для лікарських та дезінфекційних засобів, які можна придбати в цілодобових аптеках та на заправках. Речниця Тернопільської ОВА Надія Ящищак повідомила ZAXID.NET, що це рішення стосується не лише заправок, але й тих закладів, які зареєструвалися як пункти незламності у Тернополі та області.

За даними Міністерства розвитку громад, такими пунктами можуть бути магазини, аптеки, автозаправні станції, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри, які мають автономне живлення та стабільний звʼязок.

Додамо, що на Тернопільщині раніше громади самостійно вирішували питання заборони продажу алкоголю у вечірній та нічний час на території міст та сіл. У 2024 році Тернопільська міська рада підписала меморандум з власниками магазинів про заборону продажу спиртного у період з 22:00 до 8:00 щодня.

На Львівщині подібне рішення Рада оборони ухвалила навесні 2025 року. Голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав наказ, який забороняє продаж алкогольних напоїв у комендантську годину з 00:00 до 05:00. Аналогічне рішення щодо львівської громади ухвалив і виконком ЛМР.