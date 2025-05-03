Повноваження військовим адміністраціям регулювати продаж алкоголю надав КМУ

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав наказ, який забороняє продаж алкогольних напоїв у комендантську годину. Про це повідомили у пресслужбі Львівської адміністрації. Водночас аналогічне рішення щодо львівської громади виконком ЛМР ухвалив ще 28 березня.

«Від 2 травня 2025 року на території Львівської області заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, у період дії комендантської години – з 00:00 до 05:00», – зазначено в наказі за підписом Максима Козицького.

Це рішення ухвалене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року №1528, якою передбачена заборона торгівлі алкоголем під час воєнного стану. Ця постанова вперше чітко врегулювала повноваження обласних військових адміністрацій впроваджувати такі обмеження, наголошують в ЛОВА.

Раніше, до постанови КМУ, з червня 2023 року продаж алкоголю регулювали розпорядження органів місцевої влади.

«Проте всі вони втратили чинність після впровадження уніфікованого підходу на рівні держави, і лише з моменту ухвалення Кабміном чіткого порядку обласні адміністрації знову отримали законне право встановлювати такі заборони. Метою введення обмежень забезпечення громадської безпеки, запобігання злочинності та правопорушенням у нічний час та підвищення рівня правопорядку під час дії воєнного стану», – повідомили в ЛОВА.

Продаж алкоголю дозволено лише поза межами комендантської години та не стосується лікарських або дезінфекуючих засобів, які містять спирт.

Нагадаємо, для перевірки алкомаркетів у Львові вночі влаштовують рейди.