28 березня виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення «Про встановлення обмежень торгівлі алкогольними напоями в умовах воєнного стану». Рішення передбачає заборону продажу алкоголю під час комендантської години протягом воєнного стану. Контролюють виконання цього рішення працівники Муніципальної варти, які щотижня влаштовують рейди, а районні відділи поліції перевіряють заклади, в яких продають алкоголь. Журналісти ZAXID.NET взяли участь у нічному рейді та перевірили, чи продають у Львові алкоголь під час комендантської години. Результати нічого рейду дивіться у відео на ZAXID.NET.

Як пояснював перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, що це рішення ухвалили з міркувань безпеки. Паралельно з цим у Львові діє розпорядження міського голови, за яким продаж алкоголю у Львові дозволений лише у період із 12:00 до 22:00.