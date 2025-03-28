Продаж алкоголю у Львові дозволений лише з 12:00 до 22:00

У п’ятницю, 28 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради заборонив продаж алкоголю під час комендантської години – з півночі до 5:00. Паралельно з цим у Львові діє розпорядження міського голови, за яким продаж алкоголю у Львові дозволений лише у період із 12:00 до 22:00.

Як пояснив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, що це рішення ухвалили з міркувань безпеки. Контролювати виконання цього рішення будуть працівники Муніципальної варти, які щотижня будуть влаштовувати рейди, а районні відділи поліції будуть перевіряти заклади, в яких продають алкоголь.

Через виявленні порушення районні адміністрації будуть звертатися в податкову з пропозицією позбавили порушників ліцензії на продаж алкоголю. Однак представник податкової під час виконавчого комітету повідомив, що міська влада за законом не має права ініціювати позбавлення порушників ліцензії, а самі працівники ДПС – не можуть проводити перевірки в позаробочий час, тобто під час комендантської години.

За рішенням виконавчого комітету, йдеться не лише про магазини, а й заправки. Крім цього, представник поліції на засіданні виконавчого комітету наголосив на необхідності заборони продажу алкоголю покупцям у військовій формі.

Нагадаємо, що згідно розпорядженням міського голови Андрія Садового під час дії воєнного стану продаж алкоголю у Львові дозволений лише у період із 12:00 до 22:00. Однак днями міський голова ініціював нараду з поліцією та податковою щодо роботи алкомаркетів під час комендантської години. Мер закликав львів’ян повідомляти про випадки продажу алкоголю в заборонений час.