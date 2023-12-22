У Львові дозволили продаж алкоголю будь-якої міцності з 12:00 до 22:00, тобто алкогольні напої продаватимуть на годину довше.

Як вказано в розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового від 21 грудня, наприкінці листопада 2023 року до Львівської міськради звернулась Європейська бізнес-асоціація та низка великих торговельних мереж, зокрема, ПП «Мережа-Сервіс Львів», ТзОВ «Ашан» та ТзОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» з проханням створити умови для попередження правопорушень під час воєнного стану та для забезпечення стабільного ведення бізнесу.

21 грудня міський голова видав розпорядження, яким із 22 грудня 2023 року й до завершення дії воєнного стану на території Львівської ОТГ заборонений продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у магазинах, супермаркетах та ресторанах у період із 22:00 до 12:00. Тобто алкоголь дозволили продавати на годину довше, адже раніше заборона діяла на період із 21:00 до 12:00.

Решта обмежень, згідно з розпорядженням від 19 квітня 2023 року залишаються без змін. Йдеться про посилену відповідальність за недотримання вимог продажу алкоголю, сувору заборону продажу алкоголю військовослужбовцям і правоохоронцям і перевірки закладів.