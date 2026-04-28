У суді Юрій Мельник визнав свою вину

Теофіпольський районний суд Хмельницької області виніс вирок директору КП «Теофіпольлісвод» Юрію Мельнику за хабарництво. Обвинувачений вимагав у чоловіка 2 тис. літрів дизельного пального за сприяння у працевлаштуванні та оформленні бронювання для двох його синів. За скоєне посадовцю призначили 120 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 квітня, у грудні 2025 року до Юрія Мельника звернувся знайомий із проханням допомогти з працевлаштуванням і подальшим бронюванням двох синів віком 25 і 27 років. Директор підприємства погодився, однак вимагав натомість 2 тис. літрів дизпального.

Відтак чоловіків працевлаштували до підприємства, після чого їм оформили відстрочку від мобілізації. Надалі обвинувачений підтвердив домовленість і попросив хабар уже в грошовій формі – 120 тис. грн, які передали через посередника. Після цього його викрили правоохоронці.

У суді Юрій Мельник визнав вину, розкаявся та уклав угоду з прокурором. Також повідомив, що перерахував 800 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Суддя Галина Бурлак визнала його винним за ч. 1 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 120 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити.