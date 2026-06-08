Бойовому медику за крадіжку дронів загрожує 15 років увʼязнення

Правоохоронці затримали військовослужбовця роти безпілотних авіаційних комплексів частини, що дислокується на Донеччині. Бійця підозрюють у викраденні та продажу дронів свого підрозділу. Про це в понеділок, 8 червня, повідомили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі ДБР.

Затриманий – сержант роти безпілотних авіаційних комплексів, який служить старшим бойовим медиком. За даними слідчих, у січні 2026 року він викрав зі свого підрозділу 16 дронів «Генерал Черешня», кожен з яких коштує понад 34 тис. грн.

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30 травня на Харківщині військовий продав усі 16 БпЛА за 105 тис. грн. Покупця військовий знайшов через знайомих. Після отримання грошей його затримали правоохоронці та вилучили незаконно продані дрони. Збитки, завдані державі, оцінюють у майже 560 тис. грн.

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Медику оголосили підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Військовому загрожує до 15 років ув'язнення. Суд уже обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 29 травня ДБР повідомило про затримання посадовця взводу забезпечення однієї з військових частин Хмельниччини за підозрою в розкраданні пального. Протягом п'яти місяців підозрюваний вкрав та продав щонайменше 17 тонн дизелю.