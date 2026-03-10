Підозрюваного затримали під час отримання хабаря у розмірі 120 тис. грн

Директора лісокомунального підприємства на Хмельниччині викрили на хабарництві за працевлаштування і бронювання від призову під час мобілізації. Посадовець вимагав у чоловіка 2 тис. літрів дизельного пального. Про це у вівторок, 10 березня, повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у грудні минулого року до посадовця звернувся знайомий із проханням посприяти у працевлаштуванні та подальшому отриманні бронювання для двох його синів. За це директор підприємства вимагав надати йому 2 тис. літрів дизельного пального.

Чоловік погодився на умови та звернувся до правоохоронців. Після працевлаштування підозрюваний знову висунув вимогу передати пальне. У березні він дав вказівку одному з працівників отримати від знайомого 120 тис. грн для закупівлі дизпалива. Після передачі грошей посадовця викрили. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також слідчі подали клопотання про відсторонення від займаної посади.

Керівнику лісокомунального підприємства повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.