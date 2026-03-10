Солдат через Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину нарахувати йому мільйон гривень за службу до 25 років. Військовий провів на службі понад три роки та звільнився за станом здоров’я.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, позивач у квітні 2022 року розпочав військову службу та був звільнений наприкінці травня 2025 року через стан здоров’я (непридатність за висновком ВЛК).

Військовий звертався до начальства, щоб отримати мільйон гривень за постановою Кабміну №153. Він зазначив, що був призваний на службу у віці до 25 років та є учасником бойових дій. Однак військова частина проігнорувала його звернення, тому солдат звернувся до суду.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у позивача немає права на отримання виплати у мільйон гривень за постановою КМУ.

Цю справу розглянув суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі матеріали та аргументи. У матеріалах справи вказано, що позивач брав участь у бойових діях протягом 50 днів, зокрема у районі Бахмута та у Курській області.

«Суд зауважує, що хоча сукупний строк безпосередньої участі позивача у бойових діях є меншим за шість місяців, абз.4 п.4 Постанови №153 передбачено виняток для осіб, які не досягли зазначеного часового показника у зв’язку із наявністю у них захворювань або поранень, одержаних під час захисту Вітчизни», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправною бездіяльність військової частини через невиплату позивачу одноразової грошової допомоги, зобов’язавши нарахувати йому 1 млн грн, як це передбачено постановою КМУ №153. Рішення ще можна оскаржити.