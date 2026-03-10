Найскладнішими напрямками фронту залишаються Покровський та Олександрівський

Під час контрнаступу на півдні України Сили оборони звільнили майже всю територію Дніпропетровської області. Про це повідомив в опублікованому 10 березня інтервʼю «РБК-Україна» начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко.

За словами військовослужбовця, українським силам залишилося допрацювати три невеликі населені пункти в регіоні. Ще два мають зачистити.

«Уже звільнено понад 400 км² нашої території. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися. Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області», – повідомив Комаренко.

Він звернув увагу, що завдяки наступу на Олександрівському напрямку Сили оборони мають позитивну динаміку – Україна звільнила більше території, аніж втратила. Комаренко повідомив, що всього за місяць штурмові війська відновили контроль над 285,6 км².

Водночас, за словами генерала, ситуація на фронті залишається складною. Олександр Комаренко наголосив, що найважчими напрямками залишаються Покровський та Олександрівський.

«Але поступово обстановку вирівнюємо завдяки нашим активним діям. Зараз кількість атак противника в районах Покровська, Мирнограда дещо знизилася внаслідок перенацілювання його військ на Олександрівський напрямок», – додав військовий.

Нагадаємо, 16 лютого ISW повідомив, що ЗСУ з 11 лютого деокупували 201 км² території на Олександрівському напрямку, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року. Зазначається, що це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року.

23 лютого головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що українські штурмовики звільнили 400 км² території на Олександрівському напрямку, а вже в березні президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку року Сили оборони звільнили всього 460 км².