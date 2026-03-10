Слідчі відкрили кримінальну справу

Поліція затримала 36-річного мешканця селища Брошнів-Осада, який ножем поранив двох військових Калуського РТЦК та СП під час перевірки документів. Підозрюваний розповів правоохоронцям, що перед інцидентом його побили.

Йдеться про подію, яка сталася 9 березня близько 6:30 на одній з вулиць Брошнів-Осади. Перехожий, побачивши військовослужбовців ТЦК, пришвидшив ходу та зайшов до підвалу житлового будинку. Туди за ним попрямувала група оповіщення.

«У підвалі між сторонами виникла сутичка, під час якої чоловік завдав ножем поранення двом військовослужбовцям ТЦК. Попередньо, медики діагностували у потерпілих легкі тілесні ушкодження», – розповіли у поліції Івано-Франківської області у вівторок, 10 березня.

Прикарпатця розшукали. У відділку він повідомив, що двоє невідомих наздогнали його на вулиці та побили. Через це чоловік звернувся із заявою до правоохоронців, вони встановлюють усі обставини інциденту.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 850 грн штрафу, або до 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на термін до одного року.