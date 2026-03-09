Інцидент стався під час перевірки документів у Брошнів-Осаді

У понеділок, 9 березня, під час перевірки документів перехожий накинувся з ножем на військовослужбовців Калуського РТЦК та СП. Військових з травмами шиї та плеча доставили в лікарню, нападника розшукують.

Як повідомили в Оперативному командуванні «Захід», інцидент стався близько 6:30 ранку на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району.

«Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаний влаштував різанину, нанісши двом військовослужбовцям 1-го відділу Калуського РТЦК та СП ножові колото-різані рани: одному в ділянку шиї, іншому – у руку та плече. Подія трапилась в момент, коли останні разом з правоохоронцем намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи», – зазначили в ОК «Захід».

Працівників центру комплектування доставили до лікарні, наразі їх життю нічого не загрожує. Втікача розшукують. За напад на військових під час виконання ними службових обов’язків йому загрожує до 12 років ув’язнення (ст. 114-1 та 350 КК України)