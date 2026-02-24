Під час судового засідання прикарпатець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Калуський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Миколу Бреславського винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, за попередньою змовою групою людей. Підсудному призначили 1 рік позбавлення волі.

Вирок винесли 19 лютого. Йдеться про напад на працівників ТЦК у Калуші, який стався 22 вересня 2025 року. Микола Бреславський разом з двома спільниками вибили двері центру комплектування, витягнули одного з військовослужбовців на вулицю, повалили його на землю та побили. Увірвавшись всередину, нападники побили ще одного військового та допомогли втекти трьом мобілізованим чоловікам.

Через кілька днів після нападу усіх трьох підозрюваних затримали. Двоє з них переховувалися в чужій квартирі. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, вони вистрибнули з балкона, але працівники СБУ затримали їх.

Під час судового засідання Микола Бреславський уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суддя Йосип Сирко визнав прикарпатця винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначив 1 рік ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.

Нагадаємо, 30 вересня 2025 року відбувся суд над керівником групи персоналу Калуського ТЦК та СП Володимиром Б., який в день нападу дав вказівку черговим вибути за межі розташування взводу охорони центру комплектування. Калуський міськрайонний суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні службових повноважень і призначив йому 17 тис. грн штрафу.