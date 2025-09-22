Під час нападу на ТЦК у Калуші втекли троє військовозобовʼязаних
Нападники вибили двері в приміщенні районного ТЦК
На Івано-Франківщині група невідомих напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Троє військовозобовʼязаних чоловіків, які перебували на території ТЦК, втекли. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.
Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 22 вересня. Група невідомих напад на Калуський РТЦК.
«В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли. На місці події працює слідчо-оперативна група», – вказано в повідомленні.
У ТЦК додали, що напад на структуру є кримінальним правопорушенням й причетних до інциденту встановлюють.
За інформацією джерел «Суспільного», нападники вибили двері в приміщенні районного ТЦК та СП. Їх було орієнтовно до десяти людей.