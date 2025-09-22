На Івано-Франківщині група невідомих напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Троє військовозобовʼязаних чоловіків, які перебували на території ТЦК, втекли. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 22 вересня. Група невідомих напад на Калуський РТЦК.

«В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли. На місці події працює слідчо-оперативна група», – вказано в повідомленні.

У ТЦК додали, що напад на структуру є кримінальним правопорушенням й причетних до інциденту встановлюють.

За інформацією джерел «Суспільного», нападники вибили двері в приміщенні районного ТЦК та СП. Їх було орієнтовно до десяти людей.