Затримання відбулось 18 вересня у Києві після отримання хабаря

Львівська поліція спільно з СБУ викрила та затримала посадовця Міністерства оборони, який за хабарі погодився допомогти зняти клієнта з розшуку ТЦК, оформити йому фіктивну відстрочку та виїхати з країни. Про затримання повідомила Нацполіція Львівщини та Офіс генпрокурора.

Як вказано у повідомленні Офісу генпрокурора за 18 вересня, за понад 4,5 тис. доларів посадовець Міноборони зняв клієнта з розшуку ТЦК та СП і оформив фіктивну відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою із інвалідністю. Це мало створити підстави для його нібито легального виїзду до Євросоюзу.

За даними слідства, підполковник юстиції отримав від посередника ще 12 тис. доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Затримання 45-річного заступника начальника одного із відділів департаменту Міністерства оборони України відбулось 18 вересня у Києві після отримання хабаря. Викриття посадовця відбулось за сприяння Міністерства оборони України. Досудове розслідування проводить Нацполіція Львівщини та обласне управління СБУ.

Військовослужбовцю незабаром повідомлять про підозру у організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.