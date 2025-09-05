П’ятьом прикордонникам повідомлено про підозри

На Львівщині п’ятеро прикордонників систематично пропускали військовозобов’язаних чоловіків за кордон, не перевіряючи їхні документи та не вносячи дані про перетин кордону. Офіс генпрокурора 5 вересня повідомив, що за схемою виїхали понад 80 ухилянтів.

Як вказано у повідомленні Офісу генерального прокурора, схема діяла протягом вересня 2024 року – січня 2025 року. Військові Держприкордонслужби не вносили дані про перетин кордону окремими людьми до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України.

Відомо, що випадки трапились у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув», що на українсько-польському кордоні. Схемою скористались понад 80 військовозобов’язаних.

П’ятьом прикордонникам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними ДБР, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів — квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи. Загалом у межах провадження проведено понад 40 обшуків.

У ДПСУ зазначили, що ознаки злочинної діяльності виявили підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України і саме за їхньою інформацію було розпочате досудове розслідування.