Правоохоронці встановили, що через дії п’ятьох прикордонників за кордон незаконно виїхали 80 людей

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок п’ятьом прикордонникам, які пропустили за кордон 80 ухилянтів без перевірки їхніх документів. Усім замінили тюремне ув’язнення на умовні терміни.

Як вказано у вироках, які оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, із вересня 2024 року до січня 2025 року прикордонники у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» пропускали ухилянтів за кордон без перевірки їхніх документів. Правоохоронці встановили, що через дії п’ятьох прикордонників за кордон незаконно виїхали 80 людей. Військові Держприкордонслужби не вносили дані про перетин кордону цими людьми до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України.

Державне бюро розслідувань після викриття схеми повідомляло, що до неї може бути причетна керівна ланка загону, а у одного з командирів виявили значні незадекларовані активи.

П’ятьох прикордонників (Олександр З., Євген Н., Владислав К., Ярослав К., Богдан Б.) судили за ч.3 ст.403 (невиконання наказу) та ч.3 ст.419 ККУ (порушення правил несення прикордонної служби). Усі вони визнали свою провину та уклали із прокурором угоди про визнання винуватості.

Ці справи розглядали судді Олег Веремчук та Михайло Адамович. Усім обвинуваченим призначили п’ять років тюрми, але покарання замінили на річний іспитовий термін на підставі укладених угод про визнання винуватості. Вироки ще можна оскаржити.